Su quali presupposti si basa il manifesto di AccessiWay

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Partiamo da un concetto. Il tema della piena accessibilità digitale che, come abbiamo visto, solo in Italia interessa almeno 13 milioni di persone direttamente (ma che, in realtà, è un qualcosa che si deve applicare a tutta la comunità, perché dei servizi più inclusivi migliorano l’ecosistema che tutti abitano) deve essere considerato come un diritto umano. È questo il punto di partenza su cuisi èta per lanciare il suo, un documento di sensibilizzazione per portare all’attenzione pubblica il problema della scarsità dell’accessibilità dei servizi digitali, dei siti web, delle applicazioni mobile. Come abbiamo visto in un altro punto del nostro monografico, in Italia soltanto il 3% circa delle home page dei siti web è perfettamente compliant ai criteri di accessibilità che la start-up verticale ha individuato e che seguono i principi inseriti all’interno dell’EU Accessibility Act.