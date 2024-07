Spedizione sul K2 alpinista ha problemi respiratori ma l’elicottero non può intervenire | 24 ore per scendere col cavallo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’Samina Baig, componente dellafemminile italo-pakistana del Club alpino italiano “K2-70”, è stata portata via venerdì mattina perdal campo base del K2, la seconda montagna più alta del mondo nella catena del Karakorum, al confine tra Pakistan e Cina. Baig fa parte di una cordata di otto alpiniste, quattro italiane e quattro pakistane, che intendono scalare la montagna per celebrare i settant’anni dalla “prima” di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, il 31 luglio 1954. “Samina Baig è l’di punta del gruppo pakistano della. Ma le disavventure sanitarie, legate all’ambiente estremo e all’alta quota, possono colpire chiunque, anche i più allenati. E l’alta quota incide in maniera negativa sulla capacità di guarigione”, fa sapere il capoAgostino Da Polenza.