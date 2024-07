Sequestro preventivo per un ristorante dell’Elba per i debiti verso l’erario

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Undell’Isola d’Elba sotto la lente della Guardia di Finanza di Livorno. Nell’ambito di indagini economico-finanziarie per reati fallimentari la compagnia di Portoferraio ha eseguito undisposto dal Gip di Livorno di unelbano e di una correlata societa?, sempre dell’isola. Il provvedimento scaturisce da una complessa attivita? di indagine e riscontri economico-finanziari svolti dalle fiamme gialle della sezione di polizia giudiziaria coordinati dall’autorita? giudiziaria labronica. Dalle attivita? svolte e? emerso come i titolari del locale avessero accumulato in particolareper 800mila euro, con una sistematica omissione del pagamento agli enti previdenziali della contribuzione obbligatoria e deitributari allo Stato.