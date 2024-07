Pugno duro anti-schiamazzi | I giovani che disturbano vanno riportati sulla retta via

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024)dell’Amministrazione comunale di Dalmine contro gli atti vandalici, i bivacchi e glinei parchi, fenomeni in forte crescita soprattutto con l’arrivo dell’estate, che si verificano principalmente nelle ore serali e vedono come protagonisti gruppi dissimi. Il Comune, in collaborazione con la Polizia locale e l’istituto di vigilanza privata Sorveglianza Italiana, ha deciso di rafforzare i controlli serali e notturni in alcuni punti sensibili della città. La prima uscita estiva delle forze dell’ordine, pochi giorni fa, ha visto coinvolte due pattuglie con quattro guardie giurate che hanno provveduto a monitorare le aree verdi delle frazioni di Brembo, Mariano, Sabbio, il Basso Brembo e la zona delle vasche.