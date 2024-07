Pirovano Mediolanumcon finanza Spagna impegno comune nella Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) I comparti bancario e finanziario in Italia epossono e devono attuare "unin Europa" viste le loro "similitudini" di operatori che "sostengono famiglie e pmi",direzione di una "maggiore integrazione" e per il completamento dell'Unione Bancaria e del mercato dei capitali. E' quanto ha affermato Giovanni, il presidente di Banca Mediolanum e presidente della delegazione italiana al meeting di dialogo dei servizi finanziari Italia-tenuto a Roma.ha sottolineato come "i due paesi condividano" anche un forte peso nel'economia del turismo e servizi con "culle di eccellenza". C'è necessità quindi di andare avanti sui principali dossier europei con l'iniziativa che deve essere presa "a livello politico" con il nuovo Parlamento Ue e la nuova Commissione.