Memorial Bellezza Aurora Jesi e Portuali sul gradino più alto del podio al Santilli

(Di venerdì 5 luglio 2024)Ancona esulpiùdelnelRoberto Callieri. Torneo andato in scena al, l’impianto osimano che come consuetudine ha ospitato la competizione di calcio giovanile giunta alla dodicesima edizione, organizzata dall’Osimana, e riservata alle categorie Pulcini 2013-2014 nel ricordo dell’indimenticato Roberto Calleri, storico dirigente del calcio giovanile osimano e ideatore delLanari. Un evento che di fatto ha chiuso la stagione della società giallorossa che ha visto la prima squadra protagonista nel campionato di Eccellenza e vincitrice nella recente annata della Coppa Italia regionale. L’edizione 2024 delvede primeggiare tra i Pulcini 2014 l’che precede la Giovane Ancona, mentre in terza piazza si posizione la Vigor Castelfidardo.