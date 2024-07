Marcianise Giuseppe Golino nuovo coordinatore cittadino del PSI

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 5 luglio 2024). Nella serata di ieri,è stato nominatodella Città didel Partito Socialista Italiano. “Con piacere ed orgoglio assumo l’incarico dinella Città didel Partito Socialista Italiano e voglio prima di tutto ringraziare il Segretario nazionale Enzo Maraio, Il Segretario regionale Michele Tarantino ed ilprovinciale Romolo Vignola nonché tutte le Compagne e Compagni di Partito che hanno riposto in me la loro fiducia. La mia esperienza di amministratore locale sarà uno strumento prezioso per poter promuovere al meglio lo sviluppo di progetti e rispondere ai bisogni individuali e collettivi. L’obiettivo sarà quello di lavorare in squadra assieme al Coordinamento provinciale, regionale e nazionale, prestando la massima attenzione alle problematiche specifiche del nostro territorio, ragion per cui sono pronto a mettermi al servizio della comunità marcianisana insieme a tutto il nostro gruppo.