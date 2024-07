Madre si lancia nel vuoto dal quinto piano con il figlio di 6 anni morti entrambi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 luglio 2024) AGI - Una donna si è gettata nela Rimini trascinando con se' ilsonosul colpo. È successo questa mattina attorno alle 8.30 nei pressi di via delle Piante. La zona è stata transennata, sul posto la polizia. Secondo quanto si ipotizza, la donna sarebbe salita sul tetto del condominio di cinque piani nel quartiere Celle per poi compiere il gesto estremo. Ignote per ora le motivazioni. Improbabile, secondo gli inquirenti, che si sia trattato di un incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato dei disperati tentativi di rianimazione, senza successo. Sul posto la polizia.