Luogo di culto islamico c’è l’area Caso chiuso col commissario

(Di venerdì 5 luglio 2024) Approvata la variante al Pgt (Piano di governo del territorio) con l’individuazione delidonea a Sesto Calende per realizzare undi, in via dell’Artigianato, martedì 2 luglio la firma in sala giunta del prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, presente in qualità diad acta nella questione, nominato dal Tar nel dicembre dello scorso anno e insediatosi nel mese di gennaio di quest’anno. Con l’approvazione della delibera l’Associazione Comunità Islamica Ticinese potrà costruire la struttura che sorgerà in via dell’Artigianato, sarà un edificio di 1.000 metri quadrati a un solo piano. È una lunga vicenda quella che riguarda ildisul territorio di Sesto Calende, argomento di cui si parla da più di dieci anni , al centro di un contenzioso legale tra l’Associazione Islamica Ticinese e le amministrazioni comunali di centrodestra che si sono succedute, con quattro sentenze e due decisioni del Tar, confermate dal Consiglio di Stato, che hanno dato ragione alla comunità islamica.