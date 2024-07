L’arcivescovo Carlo Maria Viganò è stato scomunicato perché colpevole di scisma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Venerdì il Dicastero per la Dottrina della Fede, l’organo della Chiesa che si occupa tra le altre cose di promuovere e tutelare la dottrina cattolica (fino al 1908 noto come Santa Inquisizione), ha dichiarato la scomunica di Monsignor, arcivescovo della Chiesa cattolica e nunzio apostolico negli Stati Uniti dal 2011 al 2016.ritenutodi, cioè di aver provocato divisioni nella Chiesa cattolica: la scomunica comporta l’abbandono dellosacerdotale. Il processo che ha portato a questa decisione non ha riguardato la giustizia ordinaria, ma quella interna alla Chiesa.eraaccusato dia fine giugno, dopo anni in cui aveva fatto dichiarazioni e assunto posizioni apertamente ostili nei confronti di papa Francesco e aveva appoggiato una serie di teorie del complotto, tra cui quelle di “QAnon”, molto diffuse negli ambienti di estrema destra.