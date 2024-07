La fortuna dei book club di nicchia nella New York post-pandemica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) New, 5 luglio 2024 – New, East Village, Sovereign House. Una vecchia cabina telefonica è posizionata all’interno di uno spazio eventi underground. Dentro la cabina c’è una scatola piena di biglietti su cui sono scritte delle “confessioni”. Così ogni domenica inizia “Confessions”, l’evento di lettura ideato da Cassidy Grady: i partecipanti sono invitati scrivere una confessione – che può andare dal “Ho ucciso qualcuno” al “Ho tradito la persona con cui sono venuto qui stasera”. Queste diventeranno poi spunti per racconti brevi da scrivere, e poi leggere, nel corso della serata. “È la serie di lettura più popolare e costante in città al momento,” ha spiegato Grady a “The Guardian”. Ogni domenica, l’evento organizzato dall’artista e scrittrice americana accoglie circa 200 partecipanti.