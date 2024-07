Inter-Bper accordo per lo sponsor Nuovo nome ad Appiano Gentile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’ha raggiunto l’con un. Suning abbandonerà definitivamente il club nerazzurro, il motivo riguarda ildel centro allenamento di– Il centro di allenamento dinon avrà d’ora in poi più ildi ‘Suning Training Center‘. L’escussione del pegno di Oaktree e il cambio di proprietà ha ovviamente guidato verso questo cambiamento. L’ha trovato l’con, che già era Official Banking Partner della società come ricordato da CalcioeFinanza. Propriosostituirà Suning e darà ilalla Pinetina. Con questosi chiude quasi il puzzle che accompagnerà il club meneghino nella prossima stagione. Pochi giorni fa è stato annunciato Betsson, prima è arrivata la conferma di U-Power e il rinnovo del contratto con Nike cometecnico.