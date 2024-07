Il ’Trittico’ di Puccini al Comunale Maestrini | Mi ribolle dentro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sarà il culmine delle celebrazioni bolognesi per, nel centenario della morte: in una stessa sera si rappresenta alNouveau l’intero suo Trittico, tre atti unici che in un percorso fulminante passano dalla tragedia violenta (Il tabarro), attraverso il dramma psicologico (Suor Angelica), fino alla brillante commedia (Gianni Schicchi). Debutto questa sera con repliche il 9, 11 e 12 luglio (ore 20). Sul podio Roberto Abbado, alla guida di un cast notevole (Vassallo, Aronica, Isotton, De Candia), con la regia di Pier Francesco, che ci rivela un segreto: "È la prima opera di cui ho memoria: avevo 4 anni quando a Dallas mio padre – il regista Carlo– mi buttò sul palcoscenico a fare un marinaretto nel Tabarro.