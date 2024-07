I sandali alla schiava stanno bene con tutto? Indossati così si

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si torna sempre dove si è stati. Dopo anni di sperimentazioni la moda celebra per l’estate 2024 le calzature più classiche e atemporali di sempre: igladiatore. Un’elegante risposta ai trend fuori dalle righe come quello delle ballet sneaker, questo ritorno alle origini è dettato da un desiderio di praticità e al contempo dal ritorno dell’estetica boho, che li ha a lungo celebrati. Apparsi sulle passerelle di Burberry, Alberta Ferretti e Dior, solo per citarne alcuni, isi confermano il modello più versatile di stagione. Tanto da abbinarsi con nonchalance a abiti di ogni lunghezza come a pantaloni lunghi, passando per shorts e gonne di ogni genere.