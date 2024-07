Ho detto a tutti che i miei genitori erano via per una lunga vacanza ma la verità è che li ho uccisi | la 36enne Virginia McCullough confessa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ha mentito per anni su dove fossero i suoi. A qualcuno parlava di una malattia, a quacuno di una. Laè che li aveva ammazzati lei, avvelenando il padre John, 70 anni, e accoltellando al petto la mamma Lois, 71 anni. Lahato di avere ucciso inel giugno 2019. I fatti si sono svolti nella casa di famiglia a Chelmsford, nell’Essex. La notizia la dà la Bbc. A chiamare la polizia sono stati i medici di base della coppia, preoccupati perché nessuno dei due si presentava ai controlli. E quando la polizia ha perquisito la casa,hato. Lasi è presentata di fronte alla Corte di Chelmsford ieri, 4 luglio, dichiarandosi colpevole dei due omicidi. Si aspetta la sentenza per il 10 ottobre ma le parole del giudice Christopher Morgan sono state chiare: “Capirai che c’è una sola sentenza che può essere pronunciata contro di te in una circostanza come questa”.