Furti e borseggi | arrestata in Duomo la banda di marocchini

(Di venerdì 5 luglio 2024) Milano, 5 luglio 2024 – Prima il furto su una moto. Poi ilo in metropolitana. Con una forbice da 15 centimetri nascosta tra le natiche che ha lasciati increduli i poliziotti della Squadra Mobile. In manette ieri pomeriggio, giovedì 4 luglio, sono finiti tredi 24, 22 e 18 anni. I tre sono stati notati dai poliziotti dell'Antio tra viale Tunisia e via Lazzaretto mentre armeggiavano nel baule di una moto Aprilia Tuono parcheggiata in strada. La polizia li ha seguiti (scoprendo in seguito che dal baule avevano rubato oggetti tra cui arnesi per la manutenzione): i tre sono saliti in metropolitana a Porta Venezia, linea rossa, e sono arrivati fino indove si sono messi a caccia di prede fissando orologi e collanine indossati da viaggiatori.