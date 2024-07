Fortnite | guida agli incarichi Estate Sotto Stress

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il solleone sarà l’ultimo dei vostri problemi: l’atmosfera disi fa rovente con gli sciaguratiSiccome i giocatori ?t?o?s?s?i?c?i? competitivi disono (prevedibilmente) migrati perlopiù verso la modalità Rientro, Epic Games ha pensato bene di richiamare lo zoccolo duro dei pro player con gli. Come dice il nome inglese di questa nuova “lista della spesa”, ovvero All Sweat Summer, l’appeal intende fare leva sulla fetta più agonistica del bacino d’utenza del gioco: quelli che la community soprannomina sweats, per l’appunto “sudori”. E quando l’avversario di turno intende inseguirvi per metà mappa pur di assicurarsi la vostra eliminazione, dovrete sudarvi la sopravvivenza prima ancora delle ricompense ma cerchiamo di andare con ordine, perché la carne al fuoco qui non manca affatto.