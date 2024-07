Fabi Silvestri Gazzè | ultime prove per la grande festa live al Circo Massimo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 5 luglio 2024)e poi si va in scena. È tutto pronto ormai aldi Roma per il concerto evento che, a dieci anni dal progetto ‘Il Padrone della’, riporta insieme sul palco Niccolò, Danielee Max. Lo show celebrativo è, infatti, in programma sabato 6 luglio nell’iconica cornice della Capitale che promette di regalare uno spettacolo nel segno della musica e dell’amicizia. Per la serata sono stati staccati finora oltre 50.000 biglietti e ad aprire l’evento sono attese tre artiste tra le più interessanti della nuova scena musicale. Si tratta di Anna Castiglia, Emma Nolde e Daniela Pes. L’apertura delle porte, come comunica l’organizzazione, è fissata per le ore 16.00 orario a partire dal quale è attiva anche l’area family, dedicata alle famiglie e ai più piccoli con giochi e laboratori.