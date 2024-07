Euro 2024 Spagna all’ultimo respiro! La Germania è meritatamente eliminata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) E’ lala prima semifinalista di. All’MHPArena di Stoccarda è andata in scena una grande prestazione della squadra di de La Fuente, sempre più la candidata principale alla vittoria finale. Laè già fuori dalla competizione e il rendimento della compagine di Nagelsmann è stato ben al di sotto delle aspettative. La gara si è conclusa sul risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari. Nel primo tempo lagioca molto meglio e tiene il pallino del gioco ma non sblocca il punteggio. Al 51? è Dani Olmo a siglare la rete del vantaggio. Latenta il forcing della disperazione ma con poca qualità. Fino all’89 quando è Wirtz a portare la gara ai tempi supplementari. Al 106? grandi proteste dei tedeschi per un tocco di mano di Cucurella ma l’arbitro non fischia.