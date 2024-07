Donna con gravi problemi mentali rinchiusa da 9 mesi nel Cpr di Roma La Corte europea ordina all’Italia di liberare e curare Camelia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Che i centri di permanenza per il rimpatrio, i famigerati Cpr, siano un buco nero che strappa la dignità alle persone è cosa nota. Eppure non può esistere assuefazione di fronte a storie degradanti, per le vittime e non solo, come quella di, unache si fa chiamare Giovanni, con evidente “incapacità di intendere e di volere”, di relazionarsi: non si fa avvicinare, urla se vede qualcuno, specialmente donne o personale sanitario. Tuttavia è statae isolata in una cella del Cpr diPonte Galeria per nove, senza cure adeguate e con il trattenimento prorogato dal giudice di Pace su richiesta della Questura di volta in volta, nonostante di lei non si conosca di preciso nemmeno la nazionalità, il che renderebbe impossibile ogni ipotesi di rimpatrio e illegittimo il trattenimento anche al netto del grave disagio mentale che lapresenta.