Diakonia e Ordine dei commercialisti insieme per il contrasto all’usura e al sovraindebitamento

(Di venerdì 5 luglio 2024) Bergamo. Siglata la nuova partnership tra l’Organismo di Composizione della Crisi dadell’dei dottorie degli esperti contabili di Bergamo (ODCEC) Bergamo e Fondazioneonlus, espressione di Caritas bergamasca. A unire i due enti, distanti per origini e ambiti di attività, è la volontà di contrastare,, i casi diin città e in provincia. La partnership mira a offrire supporto concreto e consulenza professionale a chi si trova in situazioni di crisi, di rischio d’insolvenza o a chi è vittima di usura. Intervenendo tempestivamente sarà possibile risolvere crisi finanziarie irreversibili e aiutare le persone a ritrovare un equilibrio economico è dignità. Un tema complesso e delicato che incide sul benessere psicologico e morale di numerose persone e famiglie.