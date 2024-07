Da Donatella di Pietrantonio a Camilla Läckberg da Chiara Valerio a Roberto Vecchioni | i 25 libri dell' estate 2024 Da leggere e regalare

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 5 luglio 2024) Idaper l’? Ve li proponiamo noi. Incrociando i titoli in classifica, best-seller, i vincitori di premi prestigiosi (a partire da L’età fragile didiche ha appena conquistato il Premio Strega). Ecco i 20consigliati da Amica per l’: con le vacanze avremo tutte più tempo per dedicarci alla lettura Cosamo nell’? Romanzi, gialli, thriller, biografie di grandi personaggi e band musicali. Qui trovate i titoli protagonistiappena iniziata che ci hanno incuriosito, divertito, commosso. Ecco la lista di Amica dei: autori e autrici, comedi, Alicia Giménez-Bartlett, Cristina Cassar Scalia, Me?lissa Da Costa, Corrado Augias,, Fred Vargas, Silvia Avallone.