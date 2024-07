Cosa rimane dei Tories dopo il voto L’analisi di Angiolillo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il 4 luglio britannico determina alle elezioni politiche una grande vittoria, quasi storica, del Labour di Sir Keir Stramer, ed una grande sconfitta, certamente storica, deidel Premier uscente Rishi Sunak. Ci sarà tempo per un’analisi approfondita deldei cittadini del Regno Unito. Ma intanto possiamo provare a tenere insieme alcune considerazioni a caldo. La prima. La vittoria del Labour è stata di proporzioni eloquenti. I dati definitivi dovrebbero dire che soltanto Tony Blair conquistò un numero maggiore di seggi. Eppure il lavoro del neo Prime Minister Keir Stramer non sarà affatto semplice. Il Regno Unito ha trascorso anni caratterizzati da grandi sfide, molte delle quali non preventivate e non prevedibili, in cui in poco tempo ha dovuto affrontare gli effetti della gestione di Brexit, della Pandemia da Coronavirus, della crisi energetica, della guerra in Ucraina, delle tensioni politiche e commerciali con la Cina.