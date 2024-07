Cina | terra’ udienza antidumping su brandy importato da UE il 18 luglio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pechino, 05 lug – (Xinhua) – Il ministero cinese del Commercio oggi ha annunciato che il 182024un’suldall’UE. L’riguardera’ i danni industriali, le cause e gli effetti, e gli interessi pubblici nell’ambito dell’indaginesui prodotti correlati al, ha dichiarato il ministero in un comunicato online. Laha avviato l’indagineil 5 gennaio 2024. L’mira a garantire che la procedura di indagine sia equa, giusta e trasparente, si legge nel comunicato. L’indagine cinese riguardera’ ilprodotto nell’UE in container di capacita’ inferiore a 200 litri importati a partire dal primo ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023, ha dichiarato il ministero.