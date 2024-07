CdS – Benevento scatenato sul mercato | ecco Lamesta Manfredini rinnova

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 luglio 2024) 2024-07-04 20:30:49 Arrivano conferme dal Corriere:– Davidea un passo dal. L’esterno offensivo classe 2000 del Rimini, il cui contratto con i biancorossi romagnoli scade nel giugno 2025, è pronto a indossare la maglia del club sannita (inserito nel girone C di Serie C) per le prossime tre stagioni: il giocatore di Venaria Reale (39 presenze tra stagione regolare e playoff con 9 reti all’attivo) è atteso domani (venerdì 5 luglio) in città per sottoporsi alle visite mediche di rito.Non solo. Ilprepara anche il rinnovo di Nicolò: il portiere ferrarese, classe 1988, si legherà per la sesta stagione consecutiva al. Dal 2019 in maglia giallorossa, l’estremo difensore ex Spezia incontrerà i vertici del club all’inizio della prossima settimana per mettere nero su bianco.