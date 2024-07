Berlinguer oltre 9mila visitatori | Il 17 luglio una notte bianca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) È aperta dall’11 giugno, anniversario della scomparsa di Enrico, la mostra a lui dedicata ed esposta al Museo Civico Archeologico e ha già registrato. "Evidentemente è una mostra di cui si sentiva l’esigenza. C’era bisogno di ricordare la figura die la gente viene al museo con la voglia di guardare, di capire e anche di raccontarsi", commenta Mauro Roda, presidente di Fondazione Duemila che organizza l’esposizione con il Centro Studi e Ricerche Renato Zangheri e all’Associazione Enrico. È proprio per i più giovani che il Museo e i promotori, in collaborazione con i Giovani Democratici di Bologna, hanno deciso di organizzare unamercoledì 17: l’esposizione resterà aperta sino alla mezzae sarà animata da visite guidate, musica dal vivo e un incontro con due dei Vignettisti per la Costituzione, Lido Contemori e Dino Aloi.