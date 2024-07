Wimbledon gli italiani in campo venerdì | Fognini contro Bautista Kecmanovic per Sinner

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Londra, 4 luglio 2024 - Quinta giornata di partite, la prima del terzo turno di2024. Dopo la sconfitta di Cobolli nel lungo matchTabilo e la vittoria nel derby di MusettiDarderi, è ora di cominciare i sedicesimi di finale del torneo londinese. Ritornano inFabioe Jannik, entrambi usciti vincitori da due partite spettacolari. Il trentasettenne di Sanremo ha stupito tutti eliminando Casper Ruud, ottava testa di serie, per 6-4 7-5 6-7(1) 6-3 in tre ore e 16 minuti di gioco. Una partita che il ligure ha dominato e che avrebbe potuto chiudere già nel terzo set dove ha avuto un match-point al servizio sul 5-2, il tutto su una superficie che non è certo tra le sue preferite. Mentre Jannikha trionfato nella battagliaBerrettini.