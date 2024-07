Via i ritocchi all' insù per i prezzi | quanto costano benzina e diesel

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Gli ultimi dati confermano il solito trend estivo. Con l'arrivo della buona stagione e l'inizio delle vacanze, idei carburanti riprendono a gonfiarsi. Notizia, questa, non ottima per le tasche degli italiani che hanno programmato le ferie e deciso di muoversi in macchina. Recependo i rincari degli ultimi giorni, le medie nazionali deipraticati alla pompa salgono e nuoviall'arrivano oggi da parte degli operatori. A muoversi sono IP (+1 centesimo suiraccomandati die Gpl) e Tamoil (+2 cent sue +1 sul Gpl).alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in discesa soprattutto suldopo i rialzi delle precedenti sedute. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mimit, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,871 euro/litro (1,866 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,867 e 1,887 euro/litro (no logo 1,854).