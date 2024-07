Uccise lo zio nella fonderia In fuga con la moglie e il figlio Il suocero | Cercatelo in Francia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) MARCHENO (Brescia) Giacomo Bozzoli è un latitante e un ricercato anche per l’Europa e in tutto il mondo. La procura di Brescia, con il pm Claudia Passalacqua, ha emesso nei suoi confronti un mandato d’arresto europeo. È la richiesta che fa l’Italia, membro dell’Unione europea, perché si proceda all’arresto in un altro Stato della Ue. Il provvedimento, tramite la procura generale, è stato inviato al ministero degli Esteri perché lo trasmetta anche ai Paesi extra Schengen e a tutti quelli che assicurano assistenza giudiziaria all’Italia.serata di martedì il presidente della prima sezione del tribunale di Brescia, Roberto Spanò, aveva firmato il decreto di latitanza. "Loro sono in". Lo ha detto agli investigatori Daniele Colossi,di Giacomo, titolare di una nota galleria d’arte a Brescia dove lavora anche la figlia Antodel latitante.