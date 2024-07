Sinner | Sapevo di dover alzare il livello e ce l’ho fatta Sul dialogo con Berrettini a fine partita…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Jannikha superato la “prova del fuoco”, sconfiggendo Matteodopo quasi 4 ore di gioco spumeggiante sul Centre Court dell’All England Club e accedendo al terzo turno del torneo di Wimbledon 2024. 7-6 7-6 2-6 7-6 il punteggio finale in favore del numero 1 al mondo, che si è aggiudicato il prestigioso derby azzurro proseguendo dunque la sua avventura ai Championships e raggiungendo il serbo Miomir Kecmanovic ai sedicesimi. “Già prima della partita ci aspettavamo undi tennis molto alto. Lui serve molto bene, usa bene lo slice e si muove anche bene su questa superficie. Il diritto è pesante, quindiche avrei dovutoilper batterlo. Per fortuna ci sono riuscito. Per essere un secondo turno di uno Slam è stata una partita difficile ma il sorteggio è così, e non possiamo controllarlo.