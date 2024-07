Santanchè richiesta di rinvio a giudizio per falso in bilancio | il buco nei conti Visibilia e i falsi crediti da 35 milioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Come ampiamente previsto, dopo quella per l’ipotesi di truffa sulla Cassa Covid è arrivata anche la secondadiper Daniela, ministro del Turismo del governo Meloni e senatrice di Fratelli d’Italia. Questa volta la procura di Milano ipotizza ilinper lei e altri 16 tra amministratori e sindaci tra i quali il compagno Dimitri Kunz, gli amministratori Fiorella Garnero (sorella della ministra), Massimo Cipriani e Davide Mantegazza insieme all’ex sindaco Massimo Gabelli. Nel mirino ci sono idi, il disastrato gruppo editoriale-pubblicitario fondato dae da lei amministrato e presieduto sino al gennaio 2022, prima di dismettere cariche e quote con il passaggio alla Sif Italia, società del finanziere Luca Ruffino, poi suicidatosi ad agosto 2023.