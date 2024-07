Salari al palo e sicurezza in porto In sciopero duecento lavoratori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Carrara, 4 luglio 2024 – Sono oltredeldi Marina che aderiranno allonazionale indetto per oggi e domani da Filt Cgil e Fit Cisl. Quarantotto ore di astensione dal lavoro per chiedere una rivalutazione economica del contratto collettivo nazionale del lavoro. E così a Marina dopo lodel 3,4 e 5 aprile scorso torneranno ad incrociare le braccia idi Fhp (circa 110 dipendenti), Grendi Trasporti Marittimi (30), Mdc Terminal (30), Coseport (circa 25), Lifting (20) e Adsp del Mar Ligure Orientale. Carrara, la protesta deidelle cave "Per il triennio di futura vigenza contrattuale dovrà essere superato il riferimento all’Ipca depurato dei beni energetici importati al fine di giungere ad un trattamento economico complessivo del 18% - scrivono Enrico Manfredi di Cgil e Luca Mannini di Cisl –, che recuperi pienamente il potere di acquisto deiin questi anni di inflazione crescente.