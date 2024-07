Meloni | La sicurezza sul lavoro è un diritto Assunti 1 600 ispettori raddoppieremo i controlli entro l’anno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Lasulnon è un costo ma un”: la premierha ribadito uno punto centrale dell’azione di governo non solo a parole. A Montecitorio, in occasione della cerimonia di commemorazione delle vittime, ha inviato un messaggio netto contro il caporalato e le sue “barbarie”, rendendo conto soprattutto dei fatti che le parole comportano. “In questi mesi abbiamo disposto l‘assunzione di 1.600delin più, con l’obiettivo di raddoppiare il numero delle ispezioni durante il 2024?., pene più severe per chi viola le regole e una più diffusa cultura della prevenzione: i cardini di unache il governo ha intrapreso fin dall’inizio del suo insediamento. Incidenti sul: più, prevenzione, educazione: le mosse del governo Il governo prosegue e “raddoppia”.