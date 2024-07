Manchester United | Ten Hag prolunga il suo contratto coi Red Devils

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Erik ten Hag ha ufficialmenteto il suocome allenatore delfino a giugno 2026. Ad annunciarlo è stato lo stesso club con una nota. Ten Hag si è detto contento e prospetta davanti a sé tanto lavoro da svolgere: “Sono molto contento di aver raggiunto un accordo con il club per continuare a lavorare insieme. Ripensando agli ultimi due anni, possiamo riflettere con orgoglio su due trofei e molti esempi di progressi rispetto a dove eravamo quando sono entrato. Tuttavia, dobbiamo anche essere chiari sul fatto che c’è ancora molto duro lavoro da fare per raggiungere i livelli attesi dal, il che significa lottare per i titoli inglesi ed europei. Nelle mie discussioni con il club, abbiamo trovato una totale unità nella nostra visione per raggiungere quegli obiettivi e siamo tutti fortemente impegnati a percorrere questo cammino insieme”.