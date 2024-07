L’uragano Beryl devasta la Giamaica | i video E ora punta verso Messico e Texas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024 – Pesanti piogge e venti fortissimi da 250 chilometri orari hanno causato ieri ingenti danni in: è, che dopo aver colpito Venezuela, Grenada e a Saint Vincent e Grenadine causando almeno 7 morti, sta continuando la sua corsaile gli Stati Uniti. Un fenomeno di tale portata è estremamente raro in questo periodo dell’anno. Le foto condivise sui social media mostrano strade allagate, tetti che vengono sfondati dalle forti raffiche di vento e alberi completamente sradicati. Unvirale girato all’aeroporto di Kingston – chiuso in via precauzionale su ordine del governo già martedì sera – fa vedere che le tegole dell’edificio sono state spazzate via. “È terribile, non c’è più nulla.