Leonardo-Rheinmetall Cingolani intervista Papperger con l' Ia

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Ok, guys. Benvenuti nell'appDigital Production. Sono felice di presentarvi il mio amico e collega, Armin, il ceo di, e me stesso, Roberto, ceo di". Il video è stato pubblicato sul sito diil giorno dopo la sigla dell'accordo per la joint venture italo tedesca traper produrre carri armati. Cuffia e microfono, la videoè condotta dain questo inedito ruolo dito-tore senza intermediazioni, ed è articolata su tre domande scritte dall'intelligenza artificiale e lette da una voce digitale. Poco più di tre minuti, in inglese. "La nostra intelligenza artificiale ha elaborato tre semplici domande a cui risponderemo per spiegarvi cosa sta succedendo", spiega l'a.