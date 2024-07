La nuova idea di Conte al Napoli | nuovi ruoli per Di Lorenzo e Olivera

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il tecnico del, Antonio, mira a rivoluzionare il ruolo di giocatori come Diall’interno della squadra. A una settimana dall’inizio dellastagione, ilsi prepara a un cambio significativo sotto la guida di Antonio, il quale sembra determinato a rivoluzionare la disposizione difensiva della squadra. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese sta valutando attentamente come impiegare al meglio tutti i giocatori a sua disposizione, inclusi i polivalenti Giovanni Die Mathias. Entrambi i giocatori, noti per la loro versatilità e abilità sulle fasce, potrebbero essere coinvolti in un ruolo più centrale all’interno di una difesa a tre, un’chesembra intenzionato a implementare per migliorare la solidità difensiva delsenza sacrificare l’aspetto offensivo.