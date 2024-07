La notte di sesso finisce in disgrazia | fugge nudo in strada chi viene arrestato Scandalo a Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Doveva essere unadi eccessi, scatenata, senza freni. Ma è finita in: un 40enne italiano è stato costretto a fuggire correndoindopo essere stato rapinato nella casa di una escort. Un incontro a luci rosse concluso con due uomini e una donna a inseguire il cliente nella zona universitaria di La Sapienza, al Nomentano a. Alla fine in manette sono finite tre persone, di origine romena, due ragazzi di 18 e 23 anni e una donna di 32 anni. L'accusa nei loro riguardi è di rapina aggravata e lesioni personali. Il 40enne aveva conosciuto e contattato la donna tramite un annuncio su Internet. Si è quindi accordato per raggiungerla a casa sua. Gli incontri tra i due sono stati vari. Lo scorso mese di maggio, ha raccontato poi l'uomo agli inquirenti, la donna romena l'aveva contattato per dirgli di aver subito un furto a casa.