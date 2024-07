Kia Picanto la prova de Il Fatto it – Vent’anni di citycar alla coreana – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Design, connettività e sicurezza sono i tre pilastri della nuova Kia, che oggi si presenta con una quarta generazione profondamente rinnovata. Punti di forza di questa edizione sono il design audace e un pacchetto tecnologico di tutto rispetto.è uno dei modelli Kia più venduti dal marchio coreano, con 3.837.100 unità a livello globale e 178.000 in Italia (155.000 ancora circolanti). Misure compatte e spazio a bordo sufficiente per 4 persone ne fanno una delle vetture del segmento A più apprezzate in Europa. La dotazione di serie comprende i principali sistemi di assistenzaguida che semplificano e rendono più confortevole e sicuro muoversi in città. Ad ispirare i designer dila filosofia “Opposites United” di Kia, una vision che utilizza la tensione creativa generata dall’incontro di aspetti divergenti, come natura e modernità, per offrire un insieme armonioso.