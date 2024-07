Il Bababoom festival oltre ogni barriera Sul palco ‘I ladri di carrozzelle’ e ’Disabiliè’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) È conto alla rovescia per il, la festa più calda e intensa dell’estate fermana. Ilreggae più grande d’Italia va in scena dal 17 al 21 luglio, in quell’angolo di natura che è il lungomare di Marina Palmense, e già l’attesa è alle stelle. ‘Peace through music, è lo slogan di questa 11esima edizione, per cinque giorni da vivere in riva al mare con la miglior musica Reggae, Dub e Hip Hop, artisti internazionali e nostrani, buon cibo, sole e compagnia. Tanti e tutti importanti gli artisti previsti, due però i momenti particolarmente significativi che Andrea Borraccini, anima del, tiene a raccontare. Il primo si tiene il venerdì, ospite una band di ragazzi speciali, ‘Idi, La formazione iniziale presenta alcune particolarità: quasi tutti i fondatori sono persone con disabilità ma questo non impedisce ai musicisti di provare ad inseguire un sogno: diventare una rock band.