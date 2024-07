GP Germania di MotoGP in tv dove seguire in streaming qualifiche Sprint e gara

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 luglio 2024) E dopo Assen c’è il Sachsenring, con un back to back dellache è pronta ad affrontare il GP diche tanto piace a Marc Marquez. Assoluto re del tracciato tedesco, il Cannibale spera di raccogliere lì la sua prima vittoria in Ducati, seppur del Gresini Racing team, ma dovrà vedersela con due che sulla desmosedici della Casa di Borgo Panigale stanno facendo vedere gare da urlo e assicurano spettacolo su ogni pista: Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Bagnaia a caccia di Martin Pecco contro Martinator, Bagnaia contro Martin, Ducati contro Pramac. Chi più ne ha, più ne metta per il weekend dellain, il successivo a quello di Assen in cui il team satellite di Ducati ha annunciato il divorzio per sbarcare in Yamaha dal 2025 e per i prossimi 7 anni.