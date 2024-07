Gioielli d’Italia | Parma Emilia di arte storia e sapori

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nel cuore della pianura padana, adagiata tra le dolci colline dell’Appennino e le rive del fiume Po, sorge, una città che incanta i visitatori con la sua ricca, il suo patrimonio artistico e la sua rinomata tradizione gastronomica. Conosciuta in tutto il mondo come la capitale della Food Valley italiana,è un gioiello nascosto che merita di essere esplorato con calma, assaporando ogni suo angolo e scoprendo i tesori che custodisce gelosamente da secoli. Dalle origini etrusche al Ducato Farnesiano Le origini diaffondano le radici in un passato remoto, con tracce di insediamenti etruschi e romani che testimoniano l’importanza strategica di questo territorio fin dall’antichità. Tuttavia, è durante il Medioevo e il Rinascimento che la città raggiunge il suo massimo splendore, diventando un importante centro culturale e artistico sotto il dominio dei Farnese.