Gennaro Falanga | Un trainer per aiutare le donne a sentirsi bene

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 4 luglio 2024.Piacersi è possibile. Ne è convinto, un passato da preparatore atletico nel calcio e un presente al servizio delleche vogliono ritrovare il propriossere: "Considero l'estetica -afferma il personal- un piacevole effetto collaterale". La novità del mio lavoro è infatti non solo quella di stabilire i presupposti per ritrovare la forma perduta ma di dare strumenti e strategie utili tagliate su misura volte a far raggiungere un obiettivo fisico desiderato, che per alcune risulta quasi impossibile a causa dei tentativi che hanno fatto in passato senza ottenere risultati. La mia filosofia è quella di raggiungere sì il risultato ma di farlo individuando un percorso che porti innanzitutto a eliminare i problemi che hanno causato il decadimento fisico.