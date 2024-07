Fuori è il nuovo singolo di Daniel Meguela

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 4 luglio 2024) Da venerdì 5 luglio 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi. “”, ildiche anticipa l’uscita dell’album “L’Amore mi trattiene”, è un brano che mette in luce il disagio sociale nella sua spasmodica ricerca della serenità e rappresenta un grido dei più soli, che emarginati dalla società stessa sopravvivono nella speranza di poter ricominciare, mentre il mondo social, veloce e cinico non si accorge neanche della loro esistenza. La canzone presenta un sound dinamico: un pop anni ’80 ma con lo stile della musica attuale. L’arrangiamento incalzante si fonde armoniosamente con un testo riflessivo che, a tratti, diventa malinconico.