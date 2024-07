Fratoianni Avs | Vergognoso negare la parola catastrofe per Gaza

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 4 luglio 2024) ROMA – “Ci avete chiesto di sostituire la’ umanitaria con la‘crisi’. Che vuol dire?”. Lo ha detto in aula alla Camera il leader di Sinistra Italiana e deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Nicola, intervenendo su una richiesta di riformulazione da parte del Governo relativa alle mozioni in discussione volte al riconoscimento dello Stato di Palestina. L’aula della Camera ha approvato la mozione della maggioranza sulla Palestina. Il testo del centrodestra chiede di “sostenere nelle opportune sedi europee e internazionali iniziative finalizzate al riconoscimento dello Stato di Palestina nel quadro di una soluzione negoziata fondata sulla coesistenza di due Stati sovrani e democratici, che possano riconoscersi reciprocamente e vivere fianco a fianco in pace e sicurezza”.