Francesca Sofia Novello di nuovo in dolce attesa | l’annuncio del Dottore Valentino Rossi che svela anche il sesso

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si allarga la famiglia di. La compagnaè diinè arrivato oggi con un post su Instagram da parte della coppia., vestito da, in compagnia die della primogenita Giulietta. La famiglia ha annunciatoil: “‘È sicuramente una femmina!’ La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina“, si legge nella didascalia. Un altro fiocco rosa quindi in casa, che nel frattempo non ha abbandonata la passione per i motori. Si dedica alle quattro ruote, mentre in MotoGp il suo team VR46 è gestito direttamente dall’amico Alessio ‘Uccio’ Salucci. Ilsta trasmettendo la sua passionealla figlia Giulietta, come testimoniano vari post e stories su Instagram.