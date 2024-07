Fair Play Menarini Montali | Insegnare a competere è un grande valore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Firenze, 4 lug. - (Adnkronos) - "Tutti parlano della cultura sportiva, dimenticando a mio avviso che forse una delle cose più importanti è il senso della competizione: lo sport insegna a, e secondo me è un altro. Siamo noi che poi alla fine, quando abbiamo i nostri ragazzini in giro per i campetti, diciamo loro che non è importante partecipare, ma in realtà non è così. La vita è competizione sotto tutti i punti di vista, quindi lo sport insegna secondo me, se è gestito bene ed educato in un modo corretto, a quelli che poi sono anche i valori della vita ogni giorno, che non sono solo quelli diin un campo da calcio, da pallavolo, ma nella vita quotidiana al di fuori dei campi sportivi". Lo ha detto Gian Paolo, ex commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo due volte campione d'Europa, vincitore della 28esima edizione del Premio Internazionale, per la categoria "Una vita per lo sport", parlando con i giornalisti in occasione della cena di gala a Firenze che ha aperto l'edizione 2024 del riconoscimento sportivo.