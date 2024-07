Editoria contributi alle piccole imprese | online l’elenco dei beneficiari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il Centro per il libro e la lettura ha pubblicatodegli ammessi ed esclusi al beneficio per la concessione dia fondo perduto a sostegno delleoperanti nel settore dell’, rivolto attraverso un Avviso pubblico ai piccoli editori italiani con un interesse alla promozione del libro e della lettura tramite la partecipazione a fiere, rassegne e manifestazionili nazionali e/o internazionali svolte in territorio italiano. L’Avviso è stato finalizzato all’erogazione dia fondo perduto volti a rifondere le spese sostenute per l’affitto di spazi espositivi e/o altri servizi collegati e forniti dall’ente organizzatore dell’iniziativa presso fiere, rassegne e manifestazioni, a carattere nazionale e/o internazionale, che si sono svolte in Italia nell’arco del triennio 2021 – 2023, rivolte al pubblico professionale o generico.