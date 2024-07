Dynamite 03 07 2024 Beach Break

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 4 luglio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Siamo in una puntata speciale perché oggisi trasforma inper un episodio che si prospetta interessantissimo. Direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Renee Paquette intervista Daniel Garcia che si dice pronto a sconfiggere Will Ospreay. Arriva MJF che si propone come supporto di Garcia per il suo match. Daniel accetta di buon grado la proposta. Owen Hart Foundation Tournament: PAC vs Bryan Danielson (4 / 5) Il primo match di serata è un gran match valevole per l’Owen Hart Foundation Tournament. Non poteva essere altrimenti perché sul ring abbiamo due atleti non solo capaci, ma ben di più.