Controlli a Monterotondo e Mentana | Sei denunce

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) I Carabinieri della compagnia dihanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio dei comuni di, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato 6 persone; in particolare un 38enne italiano è stato sorpreso alla guida di uno scooter rubato, il cui furto era stato denunciato nei giorni scorsi. Per l’uomo è immediatamente stata inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria, mentre il ciclomotore è stato restituito al proprietario. Un 22enne di origine colombiana ed un 19enne italiano sono stati invece denunciati poiché gravemente indiziati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stati trovati in possesso rispettivamente di 20 dosi di cocaina e 18 dosi di hashish.